البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تعليقها على مهاجمة طائرات مسيرة أوكرانية لموسكو، إن الولايات المتحدة لا تدعم هجمات كييف داخل روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وأضافت جان بيير أن شبه جزيرة القرم، التي تعرضت للقصف، "أرض أوكرانية" من وجهة نظر الولايات المتحدة، فيما ألقت باللوم في الصراع الجاري على روسيا، معتبرة "أنها يمكن أن تستعيد السلام بسرعة إذا سحبت قواتها".

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن طائرات مسيرة نفذت اعتداء على مبنيين غير سكنيين في موسكو اليوم الاثنين، لكن دون أن تحدث أضرارا جسيمة، كما لم تؤد إلى وقوع إصابات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تصرفات كييف ليس لها أي معنى عسكري.