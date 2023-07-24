وزارة الشباب تعقد اجتماعًا موسعًا لوضع خُطة عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

بحضور الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، عقدت وزارة الشباب من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع وحدة السياسات، اجتماعًا موسعًا لوضع خُطة عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، في إطار إستدامة عمل وزارة الشباب علي تدريب شباب مصر علي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية .

وشهد الإجتماع حضور الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الاسبق الخبير بوحدة السياسات عبر تقنية الاتصال المرئي، الدكتور ماجد نجم الخبير بوحدة السياسات مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الاوروبية ، رئيس جامعة حلوان الاسبق، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، المهندس محمد السباعى - عضو مجلس الشيوخ ، الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ والخبير بوحدة السياسات ، الفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الخبير بوحدة السياسات، إيمان عبد الجابر - رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور علوم حميدة الخبير البرلمانى وكيل وزارة بمجلس النواب (مقرر المجلس)

،راندا البيطار - مدير عام برلمان الطلائع والشباب، الدكتور مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ،

عاطف سالم - مدير إدارة برلمان الطلائع، أسامة الصياد - مدير إدارة برلمان الشباب والدكتور محمد المزيكى مسؤل برلمان الشباب احمد مصطفى مسؤل برلمان الطلائع.

اكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ضرورة إعداد برنامج شامل يفى بطموحات وتطلعات أعضاء النموذج

وان يكون محدد وفقا لمواعيد مقترحة واسماء المحاضرين ويتم المتابعة وتقييم النتائج واعداد منصة حوار مجتمعى لأعضاء نموذج الشيوخ.

ومن جانبه ، اكد الدكتور على الدين هلال، ضرورة إعداد برنامج للتثقيف السياسي من خلال محاضرات ومناقشات وورش عمل نوعية ، وأن يتم عقد جلسات لنموذج المحاكاه ربع سنوية وأن يقوم على تنفيذ البرامج أساتذة وخبراء متخصصين.

وتحدث الدكتور ماجد نجم عن ميثاق الشرف البرلمانى للنموذج ، وكيفية ربط نموذج المحاكاه بالاستراتيجية الوطنية للوزارة .

واشار المهندس محمد السباعى إلى أن المشاركين بنموذج مجلس النواب مختلف تماما عن مجلس الشيوخ متمثلة في نوعية المشاركين ، مشددا على ضرورة الاستثمار فيهم بشكل كبير ، والمساهمة في تطويرهم دورياً .

ومن جهته ، اشار الدكتور علوم حميدة الى ضرورة أن يكون النموذج منصة حوارية تنتهج اسلوب عملى ممثلة فى مجلس الشيوخ وتعمل فى هذه المساحة.