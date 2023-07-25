استعراض الحسابات الختامية لمركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر.. صور

وافق مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، في جلسته الدورية رقم (23)، على عقد دورة TOT مكثفة بتكلفة مخفضة.

أقيمت الجلسة، يوم الإثنين، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبحضور الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، وعمداء الكليات، وجمال سيد، أمين عام الجامعة.

كما شهدت الجلسة عرض حسابات المركز الختامية عن النصف الثاني من العام المالي 2022 – 2023م، وعرض الكتيب المصور عن إنجازات المركز وإمكاناته، واعتماد اللائحة الجديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وجرى عرض الجدول الزمني التنظيمي لأعمال المركز واعتماد الخطة التدريبية عن الدورات التي تم تنفيذها في شهور (مايو ويونيو ويوليه)، واعتماد خطة التدريب والجدول الزمني التنظيمي المقترح لشهور (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) من العام الجاري 2023م.

وكان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، قد واصل نشاطاته في تقديم الدورات، بعقد دورة (مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية) للمتدربين من الجامعات الحكومية، وفي الوقت نفسه دورة (التعليم القائم على المشروعات) للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات التكنولوجية.

وأقيمت الدورة على مدار 3 أيام، بهدف تقديم طرق المشاركة في مشروعات البحوث التنافسية الجماعية والفردية، وكيفية إعداد هذه النوعية من البحوث، مع تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لكتابة المشاريع البحثية، والمنافسة للحصول على التمويل.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الدورة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر؛ وهي من الجامعات الواعدة التي تسير بخطى سريعة نحو التميز، ومثل هذه المشروعات الممولة سواء من الجامعة أو من خارج الجامعة لها دورها في السعي نحو الجودة، جودة التعليم وجودة الأداء المؤسسي.

كما تقدم الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز نيابة عن فريق العمل بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة على ما يقدمه من دعم وتوجيه لإدارة المركز ومدربيه كي يكون مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر في الصفوف الأولى بين مراكز تنمية قدرات الجامعات المصرية.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)