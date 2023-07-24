الزمالك يشكر الاتحادين العربي والسعودي على استقبال وتلبية طلبات فريق الكرة

أجرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدة اتصالات على مدار اليوم مع الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة للاطمئنان على الفريق قبل انطلاق البطولة العربية.

وقام جمال عبد الحميد بالتأكيد لرئيس النادي أن كافة الأمور تسير على ما يرام وأن جميع اللاعبين فى حاله التزام تام ولديهم إصرار على المنافسة فى البطولة العربية.

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى الاتحادين السعودي والعربى ومنطقة الطائف لكره القدم على توفير كافة الإمكانات للبعثة ناقلا تحيته إلى جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.