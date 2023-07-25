اعتماد نتائج الفرق النهائية وإعلان مواعيد التحويلات بكليات جامعة الأقصر

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يوم الإثنين، جلسته الدورية رقم 53، لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس، معرباً عن شكره وتقديره خلال الفترة الماضية، لتكاتف الزملاء لرفع اسم جامعة الأقصر عاليا.

وخلال الجلسة، اعتمد مجلس جامعة الأقصر، نتائج امتحانات الطلاب للفرق النهائية بالكليات، لدور مايو لسنة 2023م، للطلاب الناجحين بكليات: الألسن، وعددهم (142) طالبا وطالبة بنسبة مئوية (100%)، وبكلية الآثار بنسبة نجاح بلغت 100%، وبكلية الفنون الجميلة بنسبة مئوية (99.55%)، وبكلية السياحة والفنادق، بنسبة مئوية (85.88%)، وبكلية الحاسبات والمعلومات بنسبة مئوية (100%).

ووجه رئيس الجامعة، بتوجيه الشكر لعمداء الكليات على حسن سير الامتحانات دون حدوث أي معوقات أو مشكلات، وسرعة إعلان النتائج، مطالبا الكليات بتفعيل الجانب الالكتروني بشكل أكبر، نتيجة ارتياح الطلاب للامتحانات الالكترونية وكانت جامعة الأقصر من أوائل الجامعات التي طبقت الامتحانات الالكترونية، موجها الشكر لمدير مركز المعلومات، على تقدم الجامعة في هذا المجال.

كما وافق المجلس، على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة، بدءاً من السبت الموافق 19 أغسطس 2023م حتى يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وبشأن القواعد المنظمة للتحويل، ونقل القيد من وإلي كليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، حدد المجلس موعد قبول التحويلات على أن يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023م، وينتهي قبل بداية العام الجامعي 2023/2024م بأسبوع.

كما وافق المجلس على قبول الطلاب المكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، على أن يتم فتح باب القبول بدءاً من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023م حتى يوم الأحد 8 أكتوبر 2023م.

وفيما يخص، منح الدرجات العلمية، قرر مجلس جامعة الأقصر منح درجة الماجستير لعدد من الباحثين وهم: منح الباحث عصران عبد الفتاح عصران ( من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة - تخصص تصوير – شعبة تصوير زيتي، ومنح الباحث محمد عبد اللطيف محمد محارب (من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة - تخصص نحت – شعبة نحت بارز – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، وفي كلية الآثار، تم منح الباحث هاني عبيد بدري موسي (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار - تخصص دقيق آثار مصرية قديمة – قسم الآثار المصرية - كلية الآثار - جامعة الأقصر.

كما قرر المجلس منح طالبتين، درجة الدكتوراه والماجستير من الخارج بكلية الآثار، كما وافق على منح الدكتور محمود سيد محمود علي، المدرس بقسم ترميم الآثار، تخصص "ترميم الآثار الخشبية وصيانتها" بكلية الآثار، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

ووافق المجلس على منح الدكتور مايكل مجدي زكي، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الفندقية، بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، اللقب علمي لوظيفة أستاذ، ومنح الدكتورة شيماء عبدالستار أحمد، المدرس بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة الأقصر، اللقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد.

وفي وقت سابق، وافق مجلس جامعة الأقصر على إنشاء مركز علوم المصريات والفنون بالجامعة، وأيضا مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين جامعة الأقصر، وجامعات "السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، وجامعة بغداد، والجامعة اللبنانية وجامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية"، والموافقة على اتفاقية التعاون بين أكاديمية آفاق الدولية للدراسات التكنولوجية المتطورة والجامعة.

كما وافق المجلس، على إعلان كلية الطب عن حاجتها لشغل وظائف (أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد) بالتعيين أو النقل، على أن يكون الأولوية للنقل وذلك بأقسام الكلية المختلفة، وصرف مكافأة أدوار امتحانات العام الجامعي، وتصميم ووضع لوحات إرشادية للطلاب وأولياء الأمور والزائرين للجامعة بشوارع وميادين مدينة الأقصر للتعريف بمقر الجامعة وكلياتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (1)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (2)

اجتماع مجلس جامعة الأقصر (3)