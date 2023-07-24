"رزق حلال".. بيطري الأقصر تسلم 37 أسرة مستحقة رؤوس أغنام.. صور

شهدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، توزيع 75 رأس غنم لـ ٣٧ أسرة مستحقة، بواقع ٢ لكل أسرة مستحقة، و٢ جوال أعلاف لكل أسرة علي المواطنين المستحقين، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جاء ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الأسرة المصرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، لمساعدة الأسر المستحقة لبدء مشروعات متناهية الصغير برنامج فرصة (مشروع رزق حلال) .

حضر الفعالية، كلاً من العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور محمود الطهطاوي مدير هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ومسئولى مؤسسة صناع الحياة بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفى سياق متصل، تم تسليم عدد من الأغنام للأسر المستحقة بمركز الأقصر، بالتنسيق مع مبادرة (ابدأ من جديد) ضمن مشروع فرصة لدعم التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقام الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بإلقاء محاضرة تناولت التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية، والتحصين ضد مرض جدري الأغنام وضد طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى التعريف بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إصابة الحيوانات بهذه الأمراض الوبائية.

وأكد مدير بيطري الأقصر، أهمية التأمين على الثروة الحيوانية والمزايا المقدمة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المربى من الوحدة البيطرية التابع لها، وذلك في حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

IMG-20230724-WA0052

IMG-20230724-WA0053

IMG-20230724-WA0054

IMG-20230724-WA0055

IMG-20230724-WA0056

IMG-20230724-WA0057

IMG-20230724-WA0058

IMG-20230724-WA0059

IMG-20230724-WA0060

IMG-20230724-WA0061

IMG-20230724-WA0062

IMG-20230724-WA0063

IMG-20230724-WA0064

IMG-20230724-WA0065

IMG-20230724-WA0066

IMG-20230724-WA0067

IMG-20230724-WA0068

IMG-20230724-WA0069