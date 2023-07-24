موفدة "إكسترا لايف": العلمين الجديدة لوحة فنية.. وإقبال كبير على الممشى السياحي

قالت شروق وجدي موفدة قناة "إكسترا لايف"، إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ المدينة لوحة فنية، كما أنها تتسم بالعديد من الصفات والمميزات دونا عن أي مكان آخر، كما أن الأجواء فيها رائعة للغاية، والهواء نقي جدا.

وأضافت "شروق وجدي"، خلال رسالة على الهواء عبر قناة "إكسترا لايف"، أنّ درجة الحرارة لا تتعدى 33 درجة، كما أن الممشى السياحي يشهد توافد الزائرين بكثرة، كما أن الشاطئ العام به العديد من المصطافين والأسر والزوار والسائحين.

وتابعت، أن الفعاليات في مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة أكثر من رائعة، فقد شهد المهرجان بطولة التيك بول بمشاركة البرازيلية نتاليا والصربية مايا، حيث علمتا الجمهور هذه اللعبة، كما لعب نجوم الجيل الذهبي الكرة الشاطئية وسط توافد عدد كبير من المتفرجين.

وأكدت موفدة إكسترا لايف: "الناس هنا في غاية السعادة، يمكنهم زيارة شواطئ فيروزية دون صخور وبأمواج بسيطة بالمجان، كما يمكن تناول الوجبات على الممشى، وبالتالي، فإن المكان هنا في العلمين الجديدة مجهز بكل الإمكانيات، كما أن الممشى السياحي يشهد إقبالا كبيرا من المصريين على الممشى السياحي، كما أن المدينة مجهزة بمسار للدراجات ومسار للمشي ومنطقة مخصصة للاستراحات، وكراسي بطول الممشى دون تكلفة وفي نفس الوقت، هناك أمان تام".