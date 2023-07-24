المصريين الأحرار يعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. فيديو

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعلن بصورة رسمية دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحزب يحترم جميع الأحزاب ورغبتها في الدفع بمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن المصريين الأحرار سيكون بجانب الرئيس السيسي.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الأحزاب السياسية ستدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب جاهز للمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي حال إذا تم دعوته لذلك.

وتابع عصام خليل، أن الحزب سيقوم بالعديد من الأنشطة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئيس السيسي، سواء في الداخل والخارج، وسيكون هناك تنسيق مع باق الأحزاب لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن كل حزب يدفع بمرشح له لابد أن يكون له برنامج حقيقي وحلول للأزمات التي تواجه المجتمع.