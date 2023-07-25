الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ولرتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 39 27

بنهــــا 37 26

دمنهور 37 25

وادي النطرون 39 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 27

طنطا 37 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 26

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 27

نخل 39 20

كاترين 37 19

الطور 36 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 32 23

السلوم 35 24

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 29

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30.