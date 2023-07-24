الصين: نأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا لإعادة علاقاتنا للمسار الصحيح

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن تعمل الولايات المتحدة مع بكين من أجل إعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح للنمو.

جاء ذلك في رد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي قال فيها إن باقي دول العالم تود رؤية علاقات أمريكية-صينية تدار بطريقة تتسم بالمسئولية، وحث فيها بكين على الاضطلاع بدورها لإنجاز ذلك.

وقالت المتحدثة الصينية في ردها اليوم الإثنين: "تنظر الصين إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة وتنميها وفقًا لثلاثة مبادئ تتمثل في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للبلدين. ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للنمو السليم والمطرد؛ لأن هذا لا يخدم فقط مصالح شعبي البلدين، بل يخدم أيضًا التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي".

وتطرقت المتحدثة الصينية إلى الوضع في أوكرانيا، قائلة: "فور إعلان الولايات المتحدة عن اعتزامها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، أوضحنا أن تقديم ذخائر عنقودية - بطريقة تفتقر إلى المسئولية - يمكن أن يؤدي إلى مشكلات إنسانية. ونحث الأطراف المعنية ذات الصلة على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة الصحفيين والمدنيين الآخرين".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها تعتقد أن الحوار والمفاوضات يمثلان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، معربة عن أمل بلادها في أن تعمل كافة الأطراف معًا من أجل التوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وعدم تصعيد الموقف.