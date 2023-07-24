طلب التحريات وتشريح جثة أحد الأفراد بعدما عثر عليه داخل شقته بالجيزة

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص توفي في ظروف غامضة داخل شقة في العمرانية.

وقد أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان الأسباب التي أدت لوفاته وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كما أمرت بٱستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكذلك التحفظ علي كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من الشقة التي شهدت وقوع الحادث لبيان عما إذا كان أحد قد تردد عليها من عدمه.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغ من بعض الأهالي يؤكد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العمرانية، علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث لكشف ملابساته توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الجثة لأحد الأفراد في العقد الثالث من العمر ولا توجد به إصابات ظاهرية، كما تبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه يقيم بمفرده في الشقة

وتم التحفظ علي الجثة علي الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته وتولت النيابة التحقيق.

