لجنة "الأعلى للجامعات" تشيد بالنظام المتبع باختبارات القدرات بـ"فنون الأقصر".. صور

تابعت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الإثنين، سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، والتي بدأت في ١٥ يوليو الجاري وتستمر حتى ٣ أغسطس المقبل.

وتفقدت اللجنة، الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم، وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وبعد انتهاء الجولة داخل كلية الفنون الجميلة زار أعضاء اللجنة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في مكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالنظام المتبع في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والإجراءات المتخذة للتسهيل على الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي محمد حسين، إن الجامعة عملت على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات، موجها الطلاب سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لآداء اختبارات القدرات.

وكانت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

اللجنة (1)

اللجنة (2)

اللجنة (3)