غلق كلي لشارع 9 بالمعادي لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي

تجرى أجهزة الأمن غلق شارع 9 بمنطقة المعادي، بداية من تقاطعه مع شارع 81 وحتى تقاطع شارع 83 لبدء أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي.

وسيتم غلق شارع 9 بالمعادي لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالشارع، على أن يتم إجراء الغلق لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.

وقام رجال المرور بتوفير الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات للاتجاهات الجديدة، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.

وستكون التحويلات المرورية اللازمة لحين انتهاء الأعمال واتي جاءت كالتالي: القادم من شارع 9 يسلك شارع 81 ثم الاتجاه يمينا شارع القنال ثم يمينا شارع 83 وصولا لشارع 9.

