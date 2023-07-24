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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: الهجمات السيبرانية على روسيا تتم بتخطيط أوكراني أمريكي

سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، إن الهجمات السيبرانية ضد روسيا تتم تحت العلم الأوكراني بتنسيق مع البنتاجون ووكالة الأمن القومي الأمريكي، ومركز "الناتو" السيبراني في تالين.

وقال باتروشيف - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية -: "الشركات الأمريكية تتحكم بالإنترنت من أجل الهيمنة العالمية، فيما تراقب الولايات المتحدة كافة الأنشطة على الشبكة العنكبوتية".

وأشار إلى أن الغرب يرتكب خطأ إضفاء الطابع العسكري على الفضاء السيبراني، ويحسن من أساليب هجمات الكومبيوتر، فيما تشرف الولايات المتحدة بشكل مباشر على عمل المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية.

وتابع: "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في مجموعات القرصنة الأوكرانية التي تنسق الهجمات الإلكترونية ضد روسيا، وتستخدم كل الموارد المتاحة للتحريض على الاحتجاجات في البلدان التي لا تعجبها".

مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف روسيا البنتاجون الناتو