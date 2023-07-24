روما: الأمن الغذائي أولوية للرئاسة الإيطالية بمجموعة السبع العام المقبل

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين، أن قضية الأمن الغذائي ستكون أولوية على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2024.

جاء ذلك في كلمة ميلوني أمام قمة "النظم الغذائية +2" للأمم المتحدة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعاصمة روما حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وقالت ميلوني إن الأمن الغذائي يعد خطوة أساسية في عملية ضمان التنمية والنمو الاقتصادي ومنح الناس إمكانية البقاء على أراضيهم.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية، على أن الأمن الغذائي يعد أيضًا المعنى الحقيقي للسيادة الغذائية؛ فهو يكفل حق الفرد أو الشعب في اختيار نموذج الإنتاج ونظام الغذاء الخاص به، مشيرة إلى أنه كلما كانت العلاقة بين المنطقة وشعبها والعمل والغذاء أقوى، زادت القدرة على إنتاج أغذية عالية الجودة وتنمية سلاسل الإنتاج الخاصة بها.