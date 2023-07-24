أمن الغربية ينجح في كشف غموض مقتل فتاة في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثاني من عمرها، بعد أن عثر عليها منذ 3 أيام، ملقاه داخل إحدي المصارف ، بدائرة مركز طنطا، وجري نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.



تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، داخل جوال وملقاة علي حافة أحدي المصارف بدائرة مركز طنطا .



وتبين من التحريات، التي أجراها ضباط البحث الجنائي، أن الجثة تخص طالبة في الصف الثاني الثانوي، وتدعي «فرح محمد» وتبلغ من العمر 18 عاماً، وكشفت التحريات أنها لقت مصرعها بطعنة نافذة علي يد صديقتها وتدعي «هبه. ه» حال تواجدهما داخل شقة الأخيرة، وتركتها لمدة 3 أيام، بسبب خلافات سابقة بينهما، ثم قامت بقطع قدميها، وتخلص منها داخل أحدي المصارف في شيكارة بعد انبعاث رائحة كريهة في شقتها وخوفا من انفضاح أمرها

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، كما جري ضبط المتهمة، وعرضها على النيابة العامة.