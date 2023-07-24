الرئيس الروسي يوقع قانونا بشأن إدخال «الروبل الرقمي» في التداول

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين على قانون يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي"، الذي يعتبر الشكل الثالث للعملة الوطنية الروسية للتعامل في روسيا.

ويتضمن القانون، الذي نُشر على البوابة الروسية الرسمية للمعلومات القانونية على المعايير القانونية للإدخال هذه العملة الرقمية في التداول القانوني، بما في ذلك تحديد وضعه القانوني والعلاقة بين مشغل منصة "الروبل الرقمي" البنك المركزي الروسي وبين المشاركين فيها من وسطاء ماليين، والمستخدمين، أي المواطنين والشركات.

وأوضح القانون أن تنفيذ العمليات سيتم على منصة "الروبل الرقمي" وفقًا للقواعد، التي وافق عليها مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي، كما سيحدد مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي التعريفات المفروضة على العمليات ب الروبل الرقمي والإطار الزمني، الذي يتعين فيه على المصارف إتاحة الفرصة فيه للعملاء لإجراء مثل هذه العمليات. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.