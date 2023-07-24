محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان مبادرة "احنا معاك"

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعمال اطلاق مبادرة "احنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها في قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وخلال الجولة أشاد محافظ القليوبية، بدور جامعة بنها في تنفيذ القوافل المتكاملة في كافة التخصصات ، وذلك لتقديم خدمات متميزة نظرا لما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات ، مشيرا إلى أن جامعة بنها تعد بيتا للخبرة وداعما أساسيا للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية والتنموية.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع في كافة المجالات والمشاركة بفعالية في جميع المبادرات الرئاسية ، حيث تنظم الجامعة القوافل الشاملة (طبية، بيطرية، زراعية، وتوعوية، ومشروعات صغيرة) للقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة والأكثر احتياجًا، ويتم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مُتابعة أوعمليات جراحية لمستشفيات بنها الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مبادرة "احنا معاك" تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر المصرية فى القرى الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري، كما تقوم الجامعة بتفعيل القوافل البيطريه حفاظا على الثروة الحيوانية حيث يتم تشخيص الأمراض البيطرية بواسطة أساتذة من كلية الطب البيطري وصرف العلاج للحيوانات مجانا.

كما تشارك كليات التربية والتمريض والزراعة والعلوم في القوافل التوعوية والتثقيفية وآليات رصد الملوثات البيئية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها

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