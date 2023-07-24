جريزمان يحسم انتقاله إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية قطرية، أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حسم أمر انتقاله إلى الدوري السعودي عبر أحد الأندية العملاقة.

وقدم نادي الهلال السعودي عرضا مغريا للتعاقد مع جريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، براتب يصل إلى 40 مليون يورو سنويا لتعويض فشل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت شبكة قنوات الكأس القطرية، إلى أن المهاجم الفرنسي رفض اللعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

ونشرت القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: أكد مصدر فرنسي لقنوات الكأس، أن أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، رفض عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية، وقرر البقاء موسما جديدا في النادي.

يأتي ذلك في سياق تقارير تقارير صحفية تشير إلى أن أتلتيكو مدريد رفض العرض المقدم من الهلال بشأن التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي، وتوقعت بأن يرحل جريزمان عن ناديه في ظل ارتباطه بشرط جزائي قليل في عقده (25 مليون يورو).