جوارديولا يجبر كانسيلو على الانتقال إلى السعودية

أكدت تقارير صحفية إنجليزي أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رفض بشكل قاطع، عودة الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو إلى تشكيلة الفريق.

وعاد كانسيلو إلى صفوف الفريق الإنجليزي بعد فترة إعارة في بايرن ميونخ، لمدة 6 أشهر وبدأت في يناير الماضي وانتهت في 30 يونيو.

وتسببت مشادة بين جوارديولا وكانسيلو في خروج اللاعب البرتغالي من حسابات المدرب الإسباني الموسم الماضي وإعارته إلى بايرن ميونخ الذي لم يفعل قرار الشراء النهائي ليعود اللاعب إلى مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى رفض جوارديولا عودة اللاعب إلى قائمة الفريق وطلب من إدارة الفريق السماوي عرضه للبيع في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن الفريق حدد سعر اللاعب لبيعه ولكن لم يتلق أي عروض هذا الصيف، وهو ما يتعارض مع رغبة جوارديولا، ما دفع وكيل أعماله إلى عرضه على أندية في السعودية لكن لم يتقدم أي منها بعرض رسمي حتى الآن، ليصبح رحيل كانسيلو مسألة وقت.