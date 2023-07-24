صور| «نائب دكرنس» يعلن انتهاء أعمال حملة النظافة العامة بالمدينة



أعلن النائب وليد فرعون، انتهاء أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والاتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس والتي استمرت 9 أيام.



وجاء ذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام، وبرعاية محافظ الدقهلية د. أيمن مختار.



وأوضح "فرعون" أن نتاج أعمال الحملة شهدت رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة و2250 طن قمامة و600 طن أتربة و5000 طن من مقلب دكرنس الوسيط.



وتوجه "فرعون" برسالة شكر وتقدير إلى محافظ الدقهلية لاستجابته لتنفيذ الحملة، والدكتور آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس وجميع رؤساء المدن والعمال المشاركين في نجاح هذه الحملة العظيمة.



وتابع: "كما شهدت الحملة العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة ورى المسطحات الخضراء وتقليم الاشجار وتسلم ٣٨ صندوق قمامه لدعم منظومة النظافة بدكرنس"..

وأشار "فرعون" إلى أن الحملة جاءت استجابة للطلب المقدم منه تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المصريين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

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