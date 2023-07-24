حرب عصابات بالشماريخ والخرطوش بمصر القديمة

بدأت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق فى واقعة نشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب تجارة المخدرات، وسقوط مصابين.

وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت عندما قام أحد طرفى المشاجرة بالتهجم على آخر وشق رأسه وتمزيقه بسبب خلافات مالية على تجارة المخدرات، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية.

وتبين من التحقيقات إصابة مسجل خطر بقطع ذبحى فى الرقبة من الخلف، وإصابة سيدة بطلق خرطوش فى الوجه، وإصابات أخرى متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العينى تحت حراسه لإسعافهما.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار آخرين، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتحرى حول الواقعه، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا للتحقيق معهم.

بدأت الواقعه عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمه بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين تجار مخدرات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعضهم وجار ضبط باقى أطراف المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.