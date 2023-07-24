وزير الرياضة: ندعم ونساند أبطالنا الرياضيين بكافة الألعاب

التقي اليوم الاثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة لاعب المنتخب المصري للاسكواش مصطفي عسل وبحضور الكابتن امير وجيه بطل العالم مدربا ولاعبا.

و استعرض والد اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة " PSA " والاجهزة المعاونة للاعب والتي تستهدف في الاساس الي تحسين وتطوير اداء عسل وعدم تكرار الاخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يوثر على مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

وهنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب واسرته علي الانجاز الاخير الذي حققه اللاعب بحصوله علي بطولة العظماء الثامنة CIB والتي اعادت عسل الي الواجهة مرة اخري بعد فترة توقف.

واثني صبحي علي تحسن أداء اللاعب الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب ( المعد النفسي والبدني والفني للاعب ) خلال الشهور السابقة.

واكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لعسل وكافة ابطال اللعبة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش، وان الدولة تعي تماما حجم التحديات التي يتعرض لها الابطال الرياضيين للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الاسكواش.

كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش في حضور اسره اللاعب، مؤكدا ان جميع عناصر اللعبة ومؤسسات الدولة تدعم ابطالها علي كافة المستويات وبما يساهم في تحقيق افضل الانجازات العالمية، حيث اكد الكابتن كريم درويش بان مساعده الابطال المصريين واجبا وطنيا بفضل ما قدمته الدولة المصرية له من دعم علي مدار تاريخه في اللعبة ودعم وزير الشباب والرياضة علي المستوي الشخصي له في الاتحاد الدولي للعبة.

كما ثمن وزير الرياضة دور الاتحاد المصري للاسكواش فى دعمه للاعبيه وابطاله والارتقاء بمستوياتهم، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة لكافة بطولاته الدائمة والتى ينظمها ال (PSA) بمصر مشددا على تقديره ودعم ال(PSA) لأبنائنا من اللاعبين المصريين المحترفين.

حضر اللقاء الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور أحمد جمعه معاون الوزير.

على الجانب الآخر تقدم وزير الرياضة بالتهنئة الى الاتحاد المصري ولاعبي المنتخب المصري بعد النتائج الجيدة التى تحققت فى بطولة العالم بملبورن باستراليا، حيث توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم للناشئات، للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب.

بينما نجحت البعثة المصرية في تحقيق 4 ميداليات أخرى في منافسات الفردي لـ الإسكواش، حيث توج محمد زكريا بالميدالية الفضية،فيما حصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما حصلت كلا من ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات في الإسكواش بالبطولة التى اقيمت باستراليا.