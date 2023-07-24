باستخدام سلك كهرباء.. سايس يتعدى على طفله بالضرب حتى الموت  ببولاق الدكرور

تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى على طفله بالضرب حتى الموت؛ الأب يعمل سايسا فى منطقة بولاق الدكرور، ويدعى " أ.ف. م" فى العقد الرابع من العمر قام بالتعدى على طفله وضربه وتعذيبه حتى الموت بحجه تأديبه.

تفاصيل كثيره حول الواقعة كشفتها التحقيقات التى أجرتها النيابه العامة بجنوب الجيزة، والتى بدأت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا من" ج.س. خ" معاون مستشفى بولاق الدكرور، يشير إلى أنه أثناء ممارسة مهام عمله فوجئ بحضور المتهم وبصحبته نجله "فى حالة إعياد شديد" مصابا بجروح وكدمات وسحجات بمختلفة أنحاء الجسم.

وأثناء محاولة إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي، وبسؤال والده أكد بأنه قام بالتعدى عليه بالضرب، فقام المعاون بالتحفظ على الأب المتهم وإبلاغ الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن قوة أمنية توجهت إلى المستشفى، للتحرى عن الواقعة وكشف ملابساتها، وقد تم التحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة التى أمرت بتشريحها وإعداد تقرير بالإصابات التى لحقت بها، وكذلك التصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك.

كما ألقت القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، ومن ثم إرساله إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وبسؤاله عن تفاصيل الواقعة بدأ يروى ما فعله فى نجله، حيث أكد أنه أنه متزوج ولديه أبناء ويعمل سايسا منذ سنوات، لتوفير نفقات أسرته وكسب المال، وكان يسعى جاهدا لتوفير متطلبات أسرته.

وأكمل خلال التحقيقات، بأنه من وقت لآخر كان يطلب من أحد أبنائه مساعدته فى العمل لأن صحته لم تعد تقوى على ممارسة العمل بشكل طبيبعي، وبالفعل كان أبناؤه يساعدونه فى ذلك، واستمر الحال هكذا حتى قبل الواقعة بعدة أسابيع فقد طلب المتهم من نجله " م" فى العقد الأول من العمر مساعدته فى العمل ولكن الطفل رفض، فقام والده المتهم بضربه، ومر الأمر بسلام لأنه لم يتعد عليه بشده، وجاء يوم الواقعة فقط طلب منه قضاء بعض احتياجات المنزل ومساعدته وقد رفض هذ المرة أيضا وتحدث مع المتهم بصوت عال وتركه وذهب ليلعب، فشعر الأب بالغضب وقام بالتعدى على طفله بالضرب بشدة وتعذيبه مستخدما سلك كهرباء وقطعة خشبية، وظل يضرب فيه حتى فقد الطفل الوعى وسقط أرضا.

وأشار خلال التحقيقات " إلى أنه حمل الطفل وتوجه بها مسرعا لأحد المستشفيات، لإسعافه، وهناك لاحظ الأطباء بأن الطفل مصاب بجروح وكدمات وسحجات فى مناطق مختلفة من الجسم وحالته الصحية خطيرة وأثناء قيامهم بإسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة، وعند سؤال والده عما حدث له أكد بأنه قام بضربه وتعذيبه من أجل تهذيب وتقويم سلوكه فتم الإبلاغ عنه.

وفور الانتهاء من التحقيق معه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم والتجديد له فى الميعاد، وفور ورود تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى علية والذى أوضح بأن الإصابات الموجودة بجسد الطفل المجنى عليه هى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعضها خشنة السطح نوعا كذلك الإصابات التى حدثت بالأطراف وكذلك المخ أدت لتوقفه كل هذا يؤدى للوفاة.

كذلك التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية والتى أكدت أن المتهم هو من قام بالتعدى على نجله مستخدما سلك الكهرباء وقطعة خشبية، وفور اكتمال أوراق القضية أمرت النيابه العامة بإحالة الواقعة لمحكمة الجنايات، وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات بعد توجيه له تهمة الضرب الذى أفضى للموت.