موجة حر شديدة تجتاح العالم.. وتوقعات بارتفاع قياسى فى درجات الحرارة

أكدت وكالة الفضاء الأوروبية، أن موجة حر شديدة تجتاح مختلف أنحاء أوروبا مع تجاوز الحرارة الـ٤٠ درجة مئوية، مما دفع دولا إلى اتخاذ إجراءات، مثل اليونان التى أغلق موقع أكروبوليس أبوابه أمام السياح، كما أصدرت إيطاليا تحذيرا باللون الأحمر لمواطنيها.

وقالت الوكالة، التى تراقب أقمارها الصناعية درجات حرارة الأرض والبحار، إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجه أوضاعا شديدة الصعوبة بسبب موجة الحر التى يعزوها الخبراء بالأساس إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى المتسببة فى التغيرات المناخية.

وستتعرض اليونان وقبرص وغرب تركيا لموجة حر شديدة، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة فى أثينا إلى ٤١ درجة مئوية.

وهناك توقعات بأن تسجل الحرارة فى أوروبا خلال الأيام المقبلة رقما قياسيا يتجاوز الرقم المسجل فى العام ٢٠٢١ والبالغ ٤٨.٨ درجة بجزيرة صقلية جنوبى إيطاليا.

وفى اليونان أغلق موقع أكروبوليس أشهر المعابد اليونانية القديمة فى أثينا أبوابه أمام السياح بين فترتى الظهر والعصر بسبب الحر الشديد، فى حين حذر الدفاع المدنى من اندلاع الحرائق فى الغابات.

كما أصدرت السلطات الإيطالية إنذارا باللون الأحمر لمواجهة درجات الحرارة المتوقع تسجيلها مستويات قياسية فى ١٦ مدينة بالبلاد، خاصة فى جزيرتى صقلية وسردينيا اللتين يتوقع أن تبلغ الحرارة فيهما ٤٨ درجة، حسب وكالة الفضاء الأوروبية.

كما سادت أجواء مشابهة، فى قبرص، وقالت الإذاعة الرسمية إن الحرارة فى العاصمة نيقوسيا بلغت ٤٣ درجة مئوية.

أما ألمانيا فتوقعت خدمة الأرصاد الألمانية أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين ٣٠ و٣٧ درجة مئوية فى مناطق بشرق وجنوب البلاد.

وأفادت دراسة بأن موجة الحر فى أوروبا العام الماضى ربما تسببت فى وفاة ٦١ ألف شخص.

وعلى غرار أوروبا تشهد مناطق بجنوب غربى الولايات المتحدة موجة حر مماثلة تؤثر على نحو ١٠٠ مليون شخص، وتشير التوقعات إلى إمكانية تحطيم درجات الحرارة أرقاما قياسية سابقة، فعلى سبيل المثال، شهد مدينة فونيكس بولاية أريزونا منذ أسبوعين أجواء شديدة الحرارة إذ قاربت ٤٤ درجة. وتثور مخاوف من زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات، خاصة فى المناطق ذات الرياح العاتية، حيث عانت اليونان من حرائق غابات كبيرة عام ٢٠٢١ فى موجة حر استثنائية أخرى.

وعلى غرار أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك والصين تعانى دول عربية عدة من موجة حر شديدة قد تستمر فى بعضها حتى نهاية يوليو الجارى، ففى الجزائر حذرت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية من موجة حر جديدة ستضرب ولايات عدة شمالى البلاد.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية، بأن الجزائر العاصمة سجلت رقما قياسيا لدرجة الحرارة بلغت ٤٧.٩ درجة مئوية، فيما وصلت إلى ٥٠ درجة فى عدة مناطق صحراوية جنوبى البلاد. وتستعد تونس لموجة حر شديدة بعد موجة أولى بدأت فى الخامس من يوليو الجارى، وقاربت فيها الحرارة ٥٠ درجة فى بعض الولايات، كما تشهد فلسطين موجة حر مماثلة.

وفى الأردن اندلع حريق فى غابات واقعة بين محافظتى جرش وعجلون، مما دفع الجيش إلى التدخل بطائراته للسيطرة على انتشاره، ويأتى الحريق فيما تشهد البلاد موجة حر شديدة.

وتشمل موجات الحر دولا عربية أخرى، بينها لبنان، حيث شهدت حريقا فى محمية لأشجار الصنوبر فى قرية إبل السقى بقضاء مرجعيون جنوبى البلاد.

كما تظهر الخرائط الجوية أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على ٧ دول عربية، هى مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.