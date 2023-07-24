بوروسيا دورتموند يتعاقد مع نجم وسط بايرن ميونخ

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رسميا، اليوم الاثنين، تعاقده مع النمساوي مارسيل سابيتزر، نجم وسط بايرن ميونخ.

ونشر بوروسيا دورتموند، بيانا، عبر موقعه الرسمي، قال فيه: أكمل سابيتزر (29 عاما) أكمل الفحص الطبي في دورتموند اليوم، ووقع عقدا حتى صيف 2027.

وأضاف دورتموند أن سابيتزر سيلحق ببعثة النادي في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في جولة تحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

من جهته، قال اللاعب: كانت المناقشات مع مدربي بوروسيا دورتموند ممتازة، وأظهرت لي مدى طموح النادي في السنوات المقبلة، ولا أطيق الانتظار للانضمام إلى دورتموند وارتداء قميصه.