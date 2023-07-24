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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي.. (صور)

الحادث
الحادث
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أصيب 14 شخصا  مساء اليوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 120 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

الحادث

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين   بالكيلو 120 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي  .

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

الحادث


ونتج عن الحادث الإصابات السالف ذكرها، وجرى نقلهم إلى مستشفي اليوم الواحد  لتلقي العلاج اللازم. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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