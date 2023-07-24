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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير البترول الأسبق يكشف علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز.. فيديو

وزارة البترول
وزارة البترول
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كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهربائية الناجمة عن أزمة الوقود، موضحًا أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد فاقد المعدات المولودة للكهرباء من الوقود.

وقال  عبدالله غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن توربينات الغاز لها درجة حرارة معينة وعندما ترتفع درجة الحرارة يزيد الاستهلاك، بجانب زيادة استهلاك المصريين للكهرباء في فصل الصيف.

وتابع: التغيرات المناخية لها دور سلبي على عملية توليد الكهرباء، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك بدائل لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، «الرياح، الشمس»، وهي تعد الحل الأمثل لنهاية أزمة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء.

وأوضح عبدالله غراب، أن معدات توليد الكهرباء التي تستخدم  الوقود، كلما كانت غير متطورة سيكون الاستهلاك أعلى للوقود، الأمر الذي يسبب أزمة ويؤدي لانقطاع التيار. 

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