محمد الشيبي يعود من السعودية لمقاضاة الشحات

أكد محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن حسين الشحات، لاعب الأهلي، هدده بكسر قدمه قبل واقعة الصفع، مع تفوهه بعبارات سب الدين له ولوالديه.



وأكد الشيبي في حديث مع موقع "البطولة" المغربي، أنه عاد من السعودية التي توجه لها صباح اليوم لأداء مناسك العمرة، بعد علمه بعقوبة الرابطة المصرية ومن أجل سلك إجراءات قانونية أخرى ضد الشحات.

وشهدت المباراة التي انتهت بانتصار بيراميدز (3-0)، اعتداء الشحات على الشيبي، بعد أن جذبه من قميصه، قبل أن يقوم بصفعه على وجهه.

وقال الشيبي للموقع المغربي": "قبل الصفع تعرضت للتهديد بالكسر من اللاعب الحسين الشحات مع سب الدين والأم و الأب".

وأضاف: "بعد معرفتي بالقرار الخاص بالعقوبة من الرابطة المصرية المحترفة، قررت العودة من الديار السعودية بعد سفري صباح اليوم لأداء مناسك العمرة".

واختتم: "قررت العودة إلى مصر وسلك مسلك قضائي آخر لدى السفارة المغربية في مصر. تلقيت اتصالا من مسؤولي بيراميدز يطالبونني بالعودة إلى مصر، من أجل بعض الإجراءات القانونية".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد قررت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لمباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه على خلفية واقعته مع محمد الشيبي.