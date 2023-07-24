رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير عدد من العيادات بأقسام كلية طب الأسنان

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، تطوير وإحلال وتجديد عدد من العيادات بكلية طب الأسنان بإجمالى عدد 58 وحدة أسنان ألمانية الصنع بعيادات أقسام تقويم الأسنان، العلاج التحفظى، جراحة الفم والوجه وطب الفم وأمراض اللثة، الاستعاضة الصناعية المتحركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتور يسرى الهوارى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور السيد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام بكلية طب الأسنان.

كما تفقد خلال الزيارة تطوير قاعة الدراسات العليا بقسم تقويم الأسنان، والمدرجات والقاعات الدراسية بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التعليمية.

وأكد خلال الجولة على أهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان؛ وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

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