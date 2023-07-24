حسين الشحات يصدر بيانًا عاجلًا بعد واقعة الشيبي

أصدر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بيانًا للاعتذار عما بدر منه تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز في المباراة التي أقيمت أمس الأحد.

وبدأ الشحات بيانه قائلا: «بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليه، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير».

وأضاف: «لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعًا بشرف.. ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة».

وأكمل الشحات: «أعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي، وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري، وإنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق، وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى».

وأنهى اللاعب حديثه قائلا: «اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال؛ فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت».