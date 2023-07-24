الشباب تتابع تنظيم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة قادرون باختلاف- في تنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بالمحافظات، والتي يتم تجهيزها ضمن برنامج جسور الأمل، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم: يقوم مركز شباب دكرنس بمحافظة الدقهلية بتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم ️جلسات تخاطب وتكامل حسي وتقييمات نفسية من قبل مختصين لذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

وأعلنت: الجلسات تقدم مجانًا، ومواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.