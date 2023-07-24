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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إرسال رفات القديسة "ڤيرينا" إلى كنيسة الأمير تادرس بجاردينيا

صور أرشيفية
صور أرشيفية
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قررت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، إرسال جزء من رفات القديسة ڤيرينا في كنيسة الأمير تادرس بكومباوند جاردينيا التابعة لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني وضع الرفات بالكنيسة، خلال استقبال قداسته لنيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر اليوم.

وتم إهداء جزء من رفات القديسة ڤيرينا لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، من الدير الذي يحمل اسم القديسة بمدينة سرساخ القريبة من زيورخ، بسويسرا، التابع للكنيسة الكاثوليكية هناك، وهو الدير الذي يحوي رفات القديسة التي تعد شفيعة سويسرا.

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