هربًا من الحر.. مصرع طفلين أثناء استحمامهما بترعة في المحلة

لقي طفلان بعزبة حمد التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعهما غرقًا خلال نزولهم للاستحمام فى أحد المجاري المائية، هربًا من ارتفاع حرارة الجو.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من الأهالي يفيد، بغرق طفلين داخل أحد المجاري المائية المارة بعزبة حمد، أثناء نزولهم للاستحمام، على الفور انتقلت قوة أمنية ، والإنقاذ النهرى، وسيارة إسعاف، لمكان الواقعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين غرق طفلين شقيقين، وهما "عبد الرحمن .م .ج" 10 سنوات، و "جلال" 8 سنوات مقيمين بعزبة حمد بالمحلة، حال نزولهم للاستحمام هربا من حرارة الجو، داخل إحدى الترع المارة بذات الناحية المشار إليها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثامين، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتى طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف ومُلابسات الواقعة.