جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل تأهيل طلابها لسوق العمل

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، التدريبات التطبيقية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، والدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

حيث قام مجموعة من الطلاب موزعين على مجموعات بالتدريب الصيفى الميدانى بالعديد من الهيئات منها: الشركة المصرية لمترو الأنفاق، شركة كهرباء جنوب الدلتا شركة هوم ميديكال للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة جميع الهيئات التى تم تدريب الطلاب خلالها وجميع العاملين بها على حسن الإستقبال والتعاون خلال الزيارة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

ومن جانبه،أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية لطلابها بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، وبما يحقق استراتيجية الجامعة بتأهيل خريجيها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

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