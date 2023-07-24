قيادة سيارة وغطاء المحرك مفتوح.. مصدر أمني يكشف حقيقة مقطع فيديو "فرانس 24"

كشفت الأجهزة الأمنية، مُلابسات تدوال مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك "الكبوت" وجلوس آخر أعلى المحرك، عبر إحدى القنوات الأجنبية.

وأوضح مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على قناة "فرانس 24" الإخبارية والذى تضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك "الكبوت" وجلوس آخر أعلى المحرك، قديم وأن الواقعة تعود إلى عام 2021.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة بمحافظة السويس فى حينها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم رصد إعادة تداول ذات المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى خلال شهر مارس الماضى، وتم نشر توضيح لحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 29/3/2023.

وطالب المصدر بضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل ترويجها.