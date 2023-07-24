أعضاء مجلس الشيوخ يقدمون واجب العزاء في والد محمد الباز بدمياط

أدى المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، والمحاسب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط واجب العزاء في الحاج عبد الحفيظ النادي الباز، والد الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور.

وكان الحاج عبد الحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز قد لقي وفاته اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض دام لفترة.

تم تشييع جنازة والد الدكتور محمد الباز عقب صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وقال الدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة وموقع الدستور، ناعيا والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى.

يذكر أن الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور هو احد ابناء محافظة دمياط، ولد في 12 ديسمبر 1973، كاتب وإعلامي مصري، ورئيس تحرير جريدة الدستور، ويقدم حاليآ برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية المصرية، وبرنامج «مش حسبة برما» على إذاعة نغم إف إم، وقدم سابقًا برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، وبرنامج باب الله على قناة الغد الفضائية.

وخرج أهالي مركز الزرقا بصورة خاصة وأهالي محافظة دمياط بصورة عامة للمشاركة في تشييع جنازه والد الدكتور محمد الباز من مسقط رأسه في قرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا في محافظة دمياط عقب صلاة الظهر بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.