محمد الباز يتلقى عزاء والده في دمياط.. صور

توافد المئات من أهالي محافظة دمياط إلى سرادق عزاء الحاج عبد الحفيظ النادي الباز، والد الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، والتي خرجت جنازته من مسجد الرقية الشرعية في الزرقا في محافظة دمياط بحضور الدكتور محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وحضر سرادق العزاء الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي ماهر فرغلي وعدد من القيادات الصحفية والشخصيات العامة.

وكان الحاج عبد الحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز تُوفي اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض دام لفترة.

وتم تشييع جنازة والد الدكتور محمد الباز عقب صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وقال "الباز" ناعيا والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتي، اليوم انكسرت مرآتي، اليوم مات أبي.

يذكر أن الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور هو أحد أبناء محافظة دمياط، وُلد في 12 ديسمبر 1973، كاتب وإعلامي مصري، ورئيس تحرير جريدة الدستور، ويقدم حاليآ برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية المصرية، وبرنامج «مش حسبة برما» على إذاعة نغم إف إم. قدم سابقًا برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، وبرنامج باب الله على قناة الغد الفضائية.

وخرج أهالي مركز الزرقا بصورة خاصة وأهالي محافظة دمياط بصورة عامة للمشاركة في تشييع جنازة والد الدكتور محمد الباز من مسقط رأسه في قرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا في محافظة دمياط عقب صلاة الظهر بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

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