البنك الأهلي الكويتي - مصر يفتتح فرعاً جديداً في التجمع الخامس

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن افتتاح أحدث فروعه بمول أجورا التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الطموحة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية لتصل شبكة فروعه إلى 45 فرعاً ويغطي 18 محافظة في جميع أنحاء مصر.

قام بافتتاح الفرع كلاً من علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، وخالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وخالد بركات رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، وذلك بحضور المسؤولين التنفيذيين بالبنك وعدد من كبار العملاء.

وبمناسبة هذا الافتتاح عقب علي معرفي ، قائلاً:" يسعى البنك أن يكون الأقرب دائما لعملائه من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم؛ وتأتي إضافة فرع جديد إلى شبكة فروعنا وفقاً لخطننا الرامية إلى تعزيز تحقيقنا لتنمية حجم أعمالنا وجذب شرائح جديدة من العملاء مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي التي وضعتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري."

وفي ذات السياق أكد خالد السلاوي: "أن خطة البنك التوسعية تستهدف التركيز على تجهيز فروعنا بأحدث التقنيات في السوق، بالإضافة إلى معايير التصميم المتطورة التي تضمن تقديم خدمة مصرفية فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا. ومن خلال فرعنا الجديد، سنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء بدءاً من الشباب المهتمون بالحلول المصرفية الرقمية وكذلك شريحة كبار العملاء وسيتم تلبية متطلباتهم من خلال "مركز إدارة الثروات" Wealth Management المختص بتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية بالإضافة إلى مزايا حصرية عديدة."

وأضاف السلاوي: " أننا حريصون على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام رواد الأعمال الشباب، وذلك إيمانا منا بالدور التحفيزي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم نمو وتطوير الاقتصاد القومي."

ويؤكد البنك الأهلي الكويتي - مصر التزامه بدعم الاقتصاد المصري من خلال استراتيجية طويلة الأجل تركز على دعم علامتنا التجارية في السوق المصري وتحقيق النمو المستدام عبر كافة مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك لتعزيز مكانته كأحد البنوك الأسرع نمواً في مصر، وسيظل تطوير وتمكين رأس المال البشري، وتحقيق ميزة تنافسية، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة من خلال التحول الرقمي على رأس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة لضمان دعم الأفراد والشركات في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

وجديراً بالذكر، أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر مؤخرا عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام حيث تضاعف صافي الأرباح ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ 551 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022. ومن بين أبرز النتائج المالية، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 40٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلا 841 مليون جنيه، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 779 مليون جنيه، وأخيراً ارتفع إجمالي الأصول إلى 79.8 مليار جنيه في مارس 2023.