محافظ دمياط تناقش مشروع تطوير 7 مناطق غير مخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف النهائى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهي: " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية .

واستعرضت المحافظ موقف المناطق التى تم الانتهاء منها و مناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها ، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى و وضع جدول زمني للتسليم خلال الشهرين القادمين.

بحثت المعوقات التى تواجه تلك الأعمال و كذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ ، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها ، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

يشار إلى أن تطوير المناطق غير المخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء و الحماية المدنية واحلال وتجديد اعمدة الانارة ، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أعلنت عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٥% بما يعادل ٦٠٤٢٩ طن و ٥٠٤كجم مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

وأكدت أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، من خلال متابعة مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.