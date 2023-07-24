تصعيد قانوني ضد الشحات.. ومدير بيراميدز: أكثر ما آذاني نفسيًا سب الدين للشيبي

الإثنين 24/يوليو/2023 - 05:00 م

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن المصالحة التي تمت بين المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد واقعة استاد الدفاع الجوي والتي كان حاضرها، وكذلك مداخلته التليفزيونية الأولى، تمت قبل مشاهدة فيديوهات واقعة التعدي بالضرب، مشيرًا إلى أنه ذُهل من هول ما شاهده بعدها وما يحتويه الأمر من إهانة بالغة غير مقبولة وسباب وشتائم وسب الدين، وكذلك تهديد بالإصابة، مشددًا على أنه إذا كان شاهد الأمر من البداية، لما وافق على إجراء الصلح أو حتى مجرد السماح بذلك.

وأشار إلى أن أكثر ما آذاه نفسيًا في الواقعة هو سب الدين من جانب لاعب الأهلي لمحمد الشيبي، وهو خطأ لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، قائلا: «سب الدين جرم عظيم لم يكن يتصور مطلقا أن يخرج من جانب لاعب يلعب في صفوف فريق كبير بحجم النادي الأهلي».

وأضاف المدير الرياضي، أن النادي يتفهم قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بعد معاقبة حسين الشحات الأهلي بالإيقاف مباراتين وغرامة ٢٠ ألف جنيه بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعبنا المغربي، وأنها جاءت طبقا للائحة.

وأوضح أن لجنة المسابقات بالرابطة اتخذت العقوبة في حدها الأقصى طبقا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة، وبناء عليه فإن النادي قرر التصعيد وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وشدد المدير الرياضي على أنه يثق في أن اللجنة ستنظر للأمر بشكل مختلف وفقا لما شاهده الجميع من خروج عن النص وإهانة بالغة تعرض لها محمد الشيبي بالضرب والسب والتهديد وستكون هناك عقوبة رادعة.

وأشار إلى أن اللاعب محمد الشيبي قرر أن يسلك مسلكا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملة، مشددا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة في أي خطوة سيتخذها في هذا الشأن.