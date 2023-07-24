وزارة العمل توافق على صرف إعانات لـ699 عاملًا في شركة متعثرة بالقليوبية

وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، على صرف الدفعة الثانية من الصندوق لعمال شركة ميرلا تكستايل للصناعات النسيجية البالغ عددهم 699 عاملا بإجمالي مبلغ 766 ألفًا و392 جنيهًا، وذلك بعد تقديم الشركة طلبًا لمديرية العمل التابعة لها بمحافظة القليوبية، لصرف الإعانات للعمال بعد نشوب حريق داخل أقسامها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للصندوق والمديريات بمتابعة كافة المنشآت المتعثرة ودعمها والتخفيف عنها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، وذلك ضمن محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الإثنين، أنها تلقت تقريرًا من ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أفادت فيه انه نظرًا لنشوب حريق التهم كافة محتويات الشركة والأقسام والمخازن، تقدمت الشركة للمديرية بكافة الأوراق والإفادات التي تفيد تعثرها عن صرف الأجور العمالية للمديرية، وتم بحثها وإرسالها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة لاتخاذ الإجراءات نحو صرف الدفعة الثانية للشركة لمساندتها وفقًا لأحكام القانون واللوائح التنفيذية.

وأضاف البيان أنه تم صرف الدفعة الأولى من الصندوق للشركة في الفترة من 25-5-2023 وحتى 8-6-2023، وان الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق في إطار دوره أيضًا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.