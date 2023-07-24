ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يكشف تفاصيل حريق مصنع الأثاث بالعبور

محافظ القليوبية بموقع
محافظ القليوبية بموقع الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مصنع الأثاث المكتبي المحترق بمدينة العبور صادر له رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية لحين تقنين أوضاع المصنع وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة  أسباب الحريق.

وكشف المحافظ أن الحريق اندلع بالدور الثالث والرابع بمبنى المصنع بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، موضحًا أنه جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني  المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام وتم إجراء الإسعافات الأولية.

كانت غرفة الأزمات والطواري بمحافظة القليوبية تلقت بلاغًا يفيد وجود حريق في مصنع للأثاث المكتبي للمنطقة الصناعية الحي السابع في تمام الساعة 11.30صباح اليوم الإثنين، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع رياضكو للأثاث المكتبي بالمنطقة الصناعية الحي السابع بجهاز مدينة العبور، ويوجد بعض الاختناقات.

وفور علم محافظ القليوبية، توجه إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وحاليا في مرحلة التبريد، ولم يسفر الحريق عن ثمة وفيات، سوى 8 حالات اختناق وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وجميعها إصابات خفيفة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالكي المصنع وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته. 

محافظ القليوبية

IMG-20230724-WA0002
IMG-20230724-WA0002
IMG-20230724-WA0004
IMG-20230724-WA0004
IMG-20230724-WA0003
IMG-20230724-WA0003
IMG-20230724-WA0006
IMG-20230724-WA0006
IMG-20230724-WA0005
IMG-20230724-WA0005
IMG-20230724-WA0007
IMG-20230724-WA0007
إصابة 8 أشخاص السيطرة على الحريق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موقع الحريق