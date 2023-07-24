محافظ القليوبية يكشف تفاصيل حريق مصنع الأثاث بالعبور

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مصنع الأثاث المكتبي المحترق بمدينة العبور صادر له رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية لحين تقنين أوضاع المصنع وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق.

وكشف المحافظ أن الحريق اندلع بالدور الثالث والرابع بمبنى المصنع بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، موضحًا أنه جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام وتم إجراء الإسعافات الأولية.

كانت غرفة الأزمات والطواري بمحافظة القليوبية تلقت بلاغًا يفيد وجود حريق في مصنع للأثاث المكتبي للمنطقة الصناعية الحي السابع في تمام الساعة 11.30صباح اليوم الإثنين، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع رياضكو للأثاث المكتبي بالمنطقة الصناعية الحي السابع بجهاز مدينة العبور، ويوجد بعض الاختناقات.

وفور علم محافظ القليوبية، توجه إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وحاليا في مرحلة التبريد، ولم يسفر الحريق عن ثمة وفيات، سوى 8 حالات اختناق وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وجميعها إصابات خفيفة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالكي المصنع وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته.

محافظ القليوبية

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