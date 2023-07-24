وكيل تعليم كفر الشيخ: لا توجد مشاكل في امتحانات الدور الثاني

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية بنين التابعة لادارة شرق كفر الشيخ، لمتابعة أداء طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الدور الثاني، لمادتي اللغة العربية وخط وإملاء وتربية دينية، وذلك بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

كما شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين، للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023/2024، بقاعة الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجي، بحضور كل من محمد السبكي مدير عام التعليم الفني وائل الحداد، مدير مركز التطوير، ووليد العطار مدير مركز الإختبارات بالمركز، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وأسامة حشيش بالتعليم الفني.

وأشاد وكيل الوزارة بالطلاب المتفوقين في الشهادة الاعدادية وحرصهم على تطوير أنفسهم والالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، وحثهم على بذل أقصى جهدهم لتحصيل أعلى الدرجات واجتياز الاختبارات الإلكترونية.

وقال وكيل الوزارة، يجرى امتحان الطلاب على مدى يومين من خلال 4 جلسات في مواد ( العلوم - الرياضيات - اللغة الإنجليزية - الاستعداد العقلي)، مؤكدًا أن 30 طالبًا أدوا الاختبار في اليوم الأول من الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، من جميع محافظات الجمهورية وفى نهاية لقائه معهم تمنى لهم التوفيق.