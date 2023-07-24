تعيين رئيس جديد للجنة كرة القدم للساق الواحدة بالاتحاد العربي

أعلن الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم اختيار محمد عادل حسني رئيسا للجنة كرة القدم للساق الواحدة.

وجاء ترشيح مجلس إدارة الاتحاد ، محمد عادل حسني لرئاسة اللجنة خلال جلسة المجلس التي عقدت في مدينة العين بالإمارات في 21 يوليو 2023.

وشارك محمد عادل حسني في العديد من الفعاليات ومجالات التنمية الرياضية والاجتماعية وايضا على المستوى الاقتصادي ومجتمع الاعمال حيث قام برئاسة وفد رجال الاعمال المصريين لزيارة المملكة المغربية وقاد العديد من المباحثات بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بحضور وتنسيق السفير المصري بالمغرب ومكتب التمثيل التجاري.

كما شارك في إقامة منتدي الاعمال المصري المغربي بالقاهرة بحضور العديد من رؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال من المملكة المغربية.

ويشارك محمد عادل حسني في العديد من المبادرات المجتمعية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية من بينها رعاية حصرية لابطال مصر الاولمبيين من بينهم البطل الاوليمبي سيف عيسي واحمد الجندي بالإضافة الي رعاية الاتحادات الرياضية للالعاب الفردية والجماعية مثل الخماسي الحديث وتأسيس الفريق القومي المصري لمنتخب الساق الواحدة لكرة القدم والذي مثل مصر للمرة الأولي ببطولة افريقيا بكينيا 2021.

وتم تكريم محمد عادل حسني من قبل وزارة الشباب والرياضة وحاز على القلادة الفرعونية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتكريم اللجنة البارالمبية.