وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع اكتشاف المواهب الرياضة

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحدى فنادق القاهرة اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تدشين مشروع جديد لاكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم .

وعبر جون فايولا وكيل الاعبين المعروف عن سعادته بالقدوم الى مصر مرة اخري والذي أكد ان مصر تطورت كثيرا منذ اخر زيارة لها منذ سنوات ، مضيفا أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين الواعديين أصحاب المهارات الجيدة وهو ما شجعه على القدوم الى مصر لانتقاء هؤلاء اللاعبين ومساعدتهم للاحتراف باكبر الأندية خارج مصر .

وأعرب شريف حجازى رئيس مجموعة اوشن بلسر عن فخره للعودة والعمل بمصر مرة اخري مضيفا لايمانه بأهمية الرياضة وخاصة للأبناء والتى تبني أجسامهم بدنيا ونفسيا ، موضحا أن التجربة تم بالفعل اقامتها باسبانيا وبالتحديد بنادى ريال مدريد وسعداء بنقل التجربة الى مصر كما سيتم ايضا اختيار حوالى ١٠ لاعبين من مشروع كابتيانو لاعدادهم وتأهيلهم بالخارج وترشيحهم لاندية عالمية لاحترافهم بها.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر لمجموعة العمل معبرا عن سعادته بما تحدث عنه جون فيولا على ان مصر بالفعل تغيرت للافضل منذ زيارته لمصر منذ سنوات.

وأوضح وزير الرياضة أن منظومة الكرة بمصر جزء من منظومة الرياضة المصرية وأننا قدمنا دوري مراكز الشباب برعاية راعي الكرة الافريقية شركة توتال بمشاركة اكثر من ٣٠ الف لاعب من سن ١٧- ٢٨ عام.

وأشار صبحي الى مشروع كابتيانو والذي يعد من اهم المشروعات المتواجدة بمصر والتى تتم بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تواجدت بمشروع كابتيانو فى جميع الاماكن بمصر وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية ونسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا المشروع.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشروع الثالث يتم تنفيذه برعاية الوزارة وهو " show case" وسوف يتم تنفيذه بمصر خلال الفترة القادمة.

وتابع : " أننا نقوم بمد ايدينا لجميع الشركاء فى القطاع الخاص من اجل تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها ، وسوف نقوم بربط المشروعات الثلاثة" دوري مراكز الشباب ، وكابيتانو ، show case " .

وطالب صبحي القائمين على مشروع "show case " بأن يتم الاعلان عن كافة التفاصيل لاتاحة الفرصة لجميع أبناؤنا بمصر للاشتراك فى المشروع.

ويشارك في مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وسوف يتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٧ حتى ١٨ اغسطس المقبل على ان تكون المراحل السنية المستهدفة للمشروع بداية من سن ١٧ سنة .

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تتوجه فيه أكبر الأندية العالمية وأكبر وكلاء اللاعبين العالميين والذين يمتلكون اسماء عملاقة فى مجال كرة القدم وذلك لاكتشاف المواهب، وتسعي الشركة الى اكتشاف المواهب المصرية وتسهيل عملية احترافهم خارج مصر .

شارك بالحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللواء ،عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة ،والدكتور احمد جمعه معاون الوزير ، فابيو دوناتو رئيس شركة مهارة للفاعليات.