الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاع نسبة الرطوبة لـ95%

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الأرصاد، أنه تتأثر كافة أنحاء البلاد بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام؛ وعلى أثره ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة علي شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت الأرصاد، أنه تكون المعدلات الطبيعة لدرجة الحرارة في هذه الفترة 35: 36 درجة، ولكن بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، أدي ذلك أن يستمر الارتفاع في درجة الحرارة بحيث تتراوح ما بين 37 : 38 علي القاهرة علي جنوب الصعيد 45 درجة حتى نهاية الأسبوع. (درجات الحرارة المتوقعة في الظل) وتكون درجات الحرارة المحسوسة أعلي من ذلك.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية حيث تتراوح نسبة الرطوبة من 85 الي 90%.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 24 إلى السبت 29، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء ، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السـواحل الشمالية الغربية ، معـتـدل الحرارة رطب ليلاعلي كافة الأنحاء، وتتراوح درجات الحرارة المحسوسة علي معظم المناطق من 41 الي 45 درجة.

وأضافت الأرصاد انه يشهد الاثنين 24 ، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد انه يشهد غدا الثلاثاء 25 يوليو، والاربعاء 26 يوليو ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد الي انه يشهد الخميس 27 2023، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما يشهد الجمعة 28 يوليو والسبت 29 يوليو، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت الارصاد المواطنين من ان التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.