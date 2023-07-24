طلاب هندسة هليوبوليس يبتكرون جهاز استخدام الهواء لإنتاج المياه العذبة

أعلن الدكتور عبد الحليم بسيونى عميد هندسة هليوبوليس، بأنه خلال احتفالية كبرى بمقر جامعة هليوبوليس لمناقشة مشروعات تخرج كلية الهندسة وبحضور السيد حلمى ابو العيش رئيس مجلس امناء الجامعة تم استعراض جهاز استخدام الهواء لإنتاج المياه .Atmospheric Water Dispense

وأشار الدكتور عبد الحليم بسيونى الى أن المشروع يهدف إلى معالجة المياه في الاماكن الصحراوية من خلال إستخدام الرطوبة في الهواء لتوليد مياه صالحة للشرب.

وأضاف الدكتور عبد الحليم بسيونى أن طلاب جامعة هليوبوليس قاموا بتطوير هذا الحل الابتكاري بالتعاون بين قسمى الهندسة المدنية وهندسة الميكاترونكس.

ويتميز الجهاز الذي تم تطويره بنظام أمان انتقائي ولوحة تحكم عن طريق IoT ذكية لسهولة الإستخدام وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

وأشار الدكتور عبد الحليم بسيونى إلى أن الجهاز يتضمن تقنيات متعددة مثل HVAC و RO والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية والمياه بالأشعة تحت الحمراء وفلتر إضافة الأملاح المعدنية للماء ونظام تبريد وتسخين المياه.

ويولد الجهاز بنجاح من 20 إلى 35 لترا يوميًا داخل البيوت والمباني وما يصل إلى 50 لترًا يوميًا في الهواء الطلق، وينتج مياه معدنية صالحة للشرب يمكن استخدامها بديلاً عن مبردات المياه المنزلية. ويمثل هذا الحل الابتكاري مصدرًا مستدامًا لمياه الشرب النظيفة للمجتمعات في مصر وخارجها.