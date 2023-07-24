اليابان: الصين تنشر معلومات غير دقيقة حول خطة إطلاق المياه من محطة فوكوشيما النووية

الإثنين 24/يوليو/2023 - 03:17 م

قال مسئول حكومي ياباني بارز، اليوم الاثنين، إن الصين تنشر معلومات غير دقيقة حول خطة طوكيو لإطلاق المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.

وأضاف نائب كبير أمناء مجلس الوزراء إيسوزاكي يوشيهيكو- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن بعض المعلومات التي نشرتها الصين خاطئة، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية قدمت اعتراضات مبنية على أسس علمية في مناسبات متعددة.

وأوضح إيسوزاكي، أن المعلومات الخاطئة عن الخطة المتداولة على الإنترنت تضر بمشاعر الأشخاص الذين يتواجدون في المناطق التي ضربتها كارثة 2011.

يشار إلى أن بكين انتقدت خطة إطلاق المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.. وقالت إنها ستشدد ضوابط الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية.

ويتم الاحتفاظ بالمأكولات البحرية اليابانية في الجمارك الصينية لفترة أطول من المعتاد للخضوع للفحص الإشعاعي.