بالفيديو.. التعليم العالي: لا يوجد اختبار للقبول بالجامعات التكنولوجية والتقديم عن طريق التنسيق

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، إن الجامعات التكنولوجية مسار موازي للجامعات التقليدية، حيث أنها تهتم بالتدريب العملي وإكساب الطلاب مهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تستهدف خريج يتناسب مع متطلبات سوق العمل الذي يحتاج إلى التكنولوجيا بشكل كبير.

وأضاف "الصباغ" في حواره لبرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثنين، أنه تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تهتم بمختلف التخصصات التكنولوجية والصناعية، موضحًا أن كليات الجامعات التكنولوجية توفر فرص عمل للشباب في وظائف مطلوبة مجتمعيًا.

وتابع، أن وظائف تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر وأمن الشبكات من أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل.، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية بها تخصصات خاصة بالصناعة والطاقة التي توفر للطالب فرصة جيدة للحصول على فرصة عمل بعد التخرج.

وأردف، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، أن هناك برامج تعليمية متنوعة في الجامعات التكنولوجية ويتم طرح كليات الجامعات التكنولوجية في التنسيق، موضحًا: "نفتح مسارات أخرى للتقدم للجامعات التكنولوجية للخريجين السابقين من الدبلومات والراغبين في استكمال التعليم العالي ".

وأكد "الصباغ": "لا اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات التكنولوجية ويكون الالتحاق عن طريق التنسيق ويكون هناك مقابلة مع الطالب للإرشاد الأكاديمي".